Milas’ta turizm işletmeleri zorda

Önlemler kapsamında açılamayan işyerlerinin maddi sıkıntıdan olduğunu dile getiren MİTSO Başkanı Reşit Özer, “TOBB’a ilettiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri kapsamında bazı düzenlemeler yapıldı. Vergiler ertelendi, yeni bazı kredi olanakları sağlandı. Ancak Milas’ta ve pek çok yerde, turizm sektörü ve sektöre hizmet sunan yan sektörler var. Turistik tesislere personel taşıyan üyelerimiz, artık taşımacılık yapamıyor” dedi.