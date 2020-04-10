10.04.2020 - 00:04 |
Milas’ta turizm işletmeleri zorda
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret etti. Koronovirüs salgınının ekonomiye etkileri ve alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği buluşmada, TBBM’de ve CHP özelinde yapılan çalışmalarla, salgın nedeniyle açılamayan işyerlerine maddi yardım konuları masaya yatırıldı.
Önlemler kapsamında açılamayan işyerlerinin maddi sıkıntıdan olduğunu dile getiren MİTSO Başkanı Reşit Özer, “TOBB’a ilettiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri kapsamında bazı düzenlemeler yapıldı. Vergiler ertelendi, yeni bazı kredi olanakları sağlandı. Ancak Milas’ta ve pek çok yerde, turizm sektörü ve sektöre hizmet sunan yan sektörler var. Turistik tesislere personel taşıyan üyelerimiz, artık taşımacılık yapamıyor” dedi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.