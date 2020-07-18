‘Millet, verdiği emaneti korudu’

Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Yıldırım, “O geceyi yakından yaşayan kardeşiniz olarak bu aziz milletin bir mensubu olmaktan çok büyük gurur duydum. O gece destansı bir mücadele sonucu hainler hak ettikleri cezayı gördü. Millet verdiği emanetin zorla elinden alınmasına rıza göstermedi. İstiklal mücadelesi ruhu o gece tekrar yaşandı” dedi.

O geceye ait bir anısını da paylaşan Yıldırım, “Dost uçaklarla baskılama yapıp kalkışmanın seyrini değiştirmeyi düşündük. Ziya Kadıoğlu ile görüştük. ‘Bir uçağa git, şu alçakları vurun’ demek önemli bir angajman. Benden yazılı bir emir istedi. ‘Bu telefon kaydediliyor, söylediklerim yazılı emirdir; gereğini yapacaksınız’ dedim. Uçaklar İstanbul ve Ankara’ya geldi. Onların baskılaması sonucu darbeciler uçak kaldırmaya cesaret edemediler. Kontrol dost kuvvetlerin eline geçti” diye konuştu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, şöyle konuştu:

Güçlü bağlar

“15 Temmuz 2016 gecesi, birlik ve beraberliğimize kast eden işgalcilere karşı ortak duygularla hareket etmemiz, bağlarımızın ne kadar derin ve güçlü olduğunu da gözler önüne serdi. FETÖ tehlikesi bertaraf edilmiş olsa da; hainler ülkemizi ve devletimizi karalama kampanyalarına devam ediyorlar. Bu nedenle dikkatli davranmamız; aklımızı kimseye emanet etmeden; mantığımız ve vicdanımızla hareket etmemiz gerekiyor.”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, 15 Temmuz’un unutulmaması gereken bir gece olduğunu belirtti.