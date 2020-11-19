‘Milletvekillerinin en önemli görevi’

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, komisyon çalışmaları sırasında; Yapı Denetim Kanunu, İmar Kanunu ve Afet Kanunu’nun mutlaka konuşulması gerektiğini ancak onun da ötesinde komisyon çalışmalarının sonunda, derli toplu ve uygulanabilir bir Deprem Kanunu’nun ortaya konulması gerektiğini belirtti. “Teknikten öte vicdani bir komisyon” diyen Kılıç, şöyle konuştu:

“Parti rozetlerimizi bırakıp ‘Türkiye Milletvekili’ olarak hareket etmeliyiz. Milletvekilliği sürecimizde, bizim belki de yapmış olduğumuz en önemli görev bu olacak. Çünkü, bu konu bugünümüzü ilgilendirmiyor, geleceğimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı ilgilendiriyor. Bir milletvekilinin gelecek kuşakların yaşam hakkı için atabileceği en önemli imzanın, yasalaşabilecek bir deprem raporu olduğunu düşünüyorum. Bilim insanlarını, son deprem İzmir’de yaşandığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden, beklenen olası deprem bölgesi de İstanbul olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yetkili isimlerini dinlemeliyiz. Deprem bölgelerinde saha çalışmaları yapmalıyız. Konuyla ilgili uzmanlar dinlendikçe belli fikirler şekilleniyor. Çalışmalar sonunda oluşacak rapor birçok yasa ve yönetmeliğin ortaya çıkmasına vesile olacak. Ayrıca imar affı ve İmar barışı da gözden geçirilmeli.”