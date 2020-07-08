Milli sporculuktan gemi modelciliğine

İzmir’de yaşayan eski milli triatlon sporcusu Efecan Bezdan (29), koronavirüs nedeniyle ara verdiği yüzme dersleri nedeniyle evde kaldığı süreci tutkusu olan gemi modelciliği ile uğraşarak geçirdi. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Bezdan, gerçek tersane planlarını ölçeklendirerek minyatür gemi, yat ve tekneler yapıyor. Denizden kopamadığı için bu hobinin ona çok iyi geldiğini söyleyen Bezdan, “En ufak bir teknenin yapımı en az 1 ay sürüyor. Sosyal medyadan görüyorlar. Yoğun bir talep var” dedi.