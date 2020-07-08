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    HaberlerEge Haberleri Milli sporculuktan gemi modelciliğine
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    08.07.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Milli sporculuktan gemi modelciliğine

    İzmir’de yaşayan eski milli triatlon sporcusu Efecan Bezdan (29), koronavirüs nedeniyle ara verdiği yüzme dersleri nedeniyle evde kaldığı süreci tutkusu olan gemi modelciliği ile uğraşarak geçirdi.

    Milli sporculuktan gemi modelciliğine

    İzmir’de yaşayan eski milli triatlon sporcusu Efecan Bezdan (29), koronavirüs nedeniyle ara verdiği yüzme dersleri nedeniyle evde kaldığı süreci tutkusu olan gemi modelciliği ile uğraşarak geçirdi. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Bezdan, gerçek tersane planlarını ölçeklendirerek minyatür gemi, yat ve tekneler yapıyor. Denizden kopamadığı için bu hobinin ona çok iyi geldiğini söyleyen Bezdan, “En ufak bir teknenin yapımı en az 1 ay sürüyor. Sosyal medyadan görüyorlar. Yoğun bir talep var” dedi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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