Milyonluk misafir

Bahçede buldukları Geyik Böceği’ne koleksiyonerlerin büyük paralar ödediğini öğrenen Az Ailesi, davetsiz konuğu yetkililere teslim edecek.

Kuşadası’ndaki yazlıklarında tatil yapan Az Ailesi bahaçelerinde yemek yerken, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve oldukça nadir görülen Geyik Böceği’nden buldu. Esas yaşam alanı olan Hatay ilindeki Amanos Dağları’ndan bu kadar uzakta görülen böceği dikkatli şekilde korumaya alan aile üyeleri, “Yemek yerken sesler duyduk, bir böcekten geldiğini tahmin etmedik. Baktığımızda hayatımızda ilk kez gördüğümüz 10 santim boyundaki Geyik Böceği’ni bulduk” dedi.

Böceklerin Kralı

Hemen internetten araştırma yaptığını belirten Cihangir Az, “Türkiye’de Amanos Dağları’nda görülüyor. Karadeniz dağlarında da yaşıyorlarmış. İlk başta böyle sıcak bir bölgede görünce anlam veremedik ama nemli bölgeleri seviyorlarmış. Haberlerde önceden Kırklareli, Sivas ve Konya’da görüldüğünü de öğrendik. Oldukça güçlü kesme gücüne sahip çenelerinin geyik boynuzuna benzeyen şekli nedeniyle Geyik Böceği deniyor. Bilimsel adının da Lucanus Cervus olduğunu öğrendik. Gerçekten muhteşem bir böcek” dedi.

Geyik Böceği’nin dünyadaki en büyük böcek türü olduğunu belirten Az, “Böceklerin Kralı da diyorlar. Japon koleksiyonerler çok ilgili, 150 bin dolara (1 milyon 21 bin lira) kadar fiyat biçiyorlar. Hatta Japon turistler görebilmek için Hatay’ı ziyaret ediyormuş. Şu an ailece onu evimizde misafir etmekten dolayı mutluyuz. Nesli tükenme tehlikesi içinde olduğu için de en kısa sürede ilgililere teslim edeceğiz” diye konuştu.