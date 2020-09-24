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    24.09.2020 - 00:03 |

    Minibüse taşındı...

    AYDIN Koçarlı’nın Şenköy Mahallesi’nde doğup büyüyen ve hiç evlenmeyen 74 yaşındaki Nazmi Sarıışık, sıkıldığı için kirada oturduğu evi boşalttı, 4 yıldan beri boş bir araziye çektirdiği motoru olmayan hurda bir minibüste yaşıyor.

    Minibüse taşındı...

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ekipleri tarafından aşevinden düzenli olarak yemek verilen Sarıışık, su ihtiyacını yakındaki bir kahveden bidonlara doldurarak karşılıyor. Minibüste yaşamayı çok sevdiğini ve belediyenin barınma evine yerleştirme teklifini kabul etmediğini belirten Sarıışık, açık havanın kendisine çok iyi geldiğini, huzur bulduğunu, ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğini belirtti, “Burada rahatım iyi. Daha önce yaşadığım kiralık evde çok canım sıkılıyordu” dedi. l BURHAN CEYHAN DHA

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