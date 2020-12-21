Minik Baran’ın adı parkta yaşayacak

Parkın yapımı için İzmir’den gelen İyi Kalpler 35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İligen, “Baran, Elif ve Ayda gibi bir mucize olması için beklediğimiz, gecelerce uyuyamadığımız ve dua ettiğimiz bir kardeşimizdi. Gönüllüler olarak çıktığımız yolda Baran’ın isminin yaşatılması için ilk projeyi Diyarbakır’da başlattık, devamını de getireceğiz. Parkta resmiyle beraber nice Baranlar yetişsin diye fidanlarımızı diktik. Burada çocukların mutluluğunu görmek Baran’ın üzüntüsüne ve yaralarımıza bir nebze de olsa su serpti. İzmir halkına dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.