Minikler, sözünü tuttu

Satın aldıkları tabletleri İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye teslim etti. Yahşi, “İhtiyaç sahibi yaşıtlarına karşı böyle duyarlı çocuklarla, gençlerle bir baba ve eğitimci olarak gurur duyuyorum” diye konuştu.

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cengiz de, pandemi döneminde evden eğitim gören çocukların böyle bir dayanışma içine girmelerini kendilerinin de takdirle karşıladığını belirtti, “Önümüzdeki süreçte çocuklarımızın projelerine destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.