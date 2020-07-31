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    HaberlerEge Haberleri Minikler, sözünü tuttu
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    31.07.2020 - 00:04 |

    Minikler, sözünü tuttu

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir günlüğüne İzmir Sanayici İşinsanları Derneği (İZSİAD) yönetimini devralan Çocuk Yönetim Kurulu, uzaktan eğitimde bilgisayar eksiği olan çocuklar için tablet kampanyası başlattı.

    Minikler, sözünü tuttu

    Satın aldıkları tabletleri İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’ye teslim etti. Yahşi, “İhtiyaç sahibi yaşıtlarına karşı böyle duyarlı çocuklarla, gençlerle bir baba ve eğitimci olarak gurur duyuyorum” diye konuştu.

    İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cengiz de, pandemi döneminde evden eğitim gören çocukların böyle bir dayanışma içine girmelerini kendilerinin de takdirle karşıladığını belirtti, “Önümüzdeki süreçte çocuklarımızın projelerine destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

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