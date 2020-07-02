Miniklere sağlık üreticiye katkı..

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, gelişme çağındaki çocuklara ve ailelerine destek olmak, aynı zamanda üreticiye can suyu sağlamak için başlattığı Süt Kuzusu projesi devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 427 bin 512 çocuğa ulaşan Büyükşehir, projeyi daha da büyütüyor. Bu kapsamda Başkan Tunç Soyer, 2020 yılının ikinci altı aylık süt alım sözleşmesini, İzmir Köy -Koop çatısı altındaki S.S. Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçaslan, S.S. Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Kocataş, S.S. Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ömer Demircioğlu ve Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, S.S. Yukarıcuma Tarımsal Kalkınma Koope ratif Başkanı Reşat Çakmak, S.S. Hisarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Çakı, S.S. İzmir Köy-Koop Müdürü Yasemin Güngör Engin ve S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük’le imzaladı.



Gücümüz yeter



Altı aylık dönem içerisinde 7 milyon 450 bin litre süt alımı yapacaklarını belirten Soyer, “153 bin 500 çocuğa, ayda bir kez 8 litre süt ücretsiz olarak ulaştırılacak. Üretici kooperatiflerine de 40 milyon lira destek verilmiş olacak. Ayrıca proje, şuanda süt dağıtılan ilçelerle sınırlı kalmayacak. Kentin çeperlerine kadar yayıyoruz. Büyükşehir’in gücü buna yetecektir. Yine Keçi Koyun Birliği, Arıcılar Birliği, çiçek ve fidan üreten kooperatifleri destekleyecek çalışmalarımız sürüyor” dedi.



Yeni katılımcılar



İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de, “Bergama’da bulunan kooperatif ortakları da Süt Kuzusu projesine dahil oldu. Bölgede yeni yatırımların önü açıldı. Kınık Karadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin mandırasını onarıyoruz. Çamavlu Kooperatifimizle üretime başlayacağımız Bergama Tulum peynirinden Tunç Başkan’a getirdik” dedi.