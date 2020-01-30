30.01.2020 - 00:01 |
MİTSO, olası yangına karşı hazır durumda
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yangın olasılığına karşı önlemleri gözden geçirdi. Yangın tüplerinin denetimleri yapıldı, boşalmış olanlar yenilendi. Yangın tüpleriyle ilk denemeyi, Oda Genel Sekreteri Kazım Sarıoğlu yaptı. Firma yetkilisi Mehmet Çarpanalı yangın olasılığına karşı alınması gereken diğer önlemleri anlattı, soruları yanıtladı.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.