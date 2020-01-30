MİTSO, olası yangına karşı hazır durumda

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yangın olasılığına karşı önlemleri gözden geçirdi. Yangın tüplerinin denetimleri yapıldı, boşalmış olanlar yenilendi. Yangın tüpleriyle ilk denemeyi, Oda Genel Sekreteri Kazım Sarıoğlu yaptı. Firma yetkilisi Mehmet Çarpanalı yangın olasılığına karşı alınması gereken diğer önlemleri anlattı, soruları yanıtladı.