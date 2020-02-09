MİTSO’dan ilçe tarihine katkı

2010 yılında, Milas’ın ilçe merkezindeki arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine ortaya çıkarılan ve daha sonra UNESCO’nun Geçici Dünya Mirası Listesi’ne alınan Uzunyuva Hekatomnos Anıtmezarı’nın tanıtımı için Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) tarafından kitapçık bastırıldı.



Türkçe ve İngilizce olarak bastırılan 54 sayfalık kitapçık, Milas Müzesi Müdürlüğüne teslim edilecek. Ardından başta Milas Bodrum Havalimanı olmak üzere turistlere ulaşabilecek noktalara dağıtılacak. Uzunyuva ve Hekatomnos Anıtmezarı’nın arkeolojide 100 yılın buluşu olarak kabul edildiğini belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Bilim kurulu tarafından yazılan kitapçığı Milas Müzesi için bastırdık. Tüm çabamız Milas’ı daha çok tanıtmak” diye konuştu.