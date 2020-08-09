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    HaberlerEge Haberleri Miyopi hastalığında güneş ışığı etkeni...
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    09.08.2020 - 00:03 |

    Miyopi hastalığında güneş ışığı etkeni...

    Uzağı net görememe rahatsızlığı olan miyopinin ilerleyişini durdurmanın tam olarak mümkün olmadığını belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocuklardaki tedavinin yalnızca gözlükle yapılabildiğini söyledi.

    Miyopi hastalığında güneş ışığı etkeni...

    Açık havada büyüyen çocukların miyopi ilerlemesinde yavaşlama gözlemlendiğini kaydeden Asena, “Güneş ışığı vücutta dopamin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Dopamin de göz büyümesini yavaşlatıyor. Çocuklar, dış mekandaki sportif faaliyetlere ve sosyal aktivitelere teşvik edilmeli” dedi

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