Mobil kimlik ve e-ruhsat dönemi

Teknolojinin gelişmesiyle cep telefonları, önemli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özel verilerin korunması adına harekete geçen İzmirli yazılım şirketi Savuncell A.Ş, dünyada ilk kez cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip cihazlarda kullanılmak üzere dijital kimlik uygulaması geliştirdi. ‘Dijital Mobil Kimlik’ adı verilen uygulama, kişisel verilerin korunmasını sağlamasının yanısıra; çalınma kaybolma ve diğer güvenlik açıklarının da önüne geçiyor. Savuncell CEO’su Veysel Turan, 6 yıldır üzerinde çalıştıkları dijital mobil kimlik uygulamasının fikri ve sınai hakları ve patentinin Savuncell A.Ş’ye ait olduğunu ve cep telefonlarında yaşanabilecek önemli güvenlik açıkları ile muhtemel sorunların tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.



Klonlamayı önlüyor



Uygulama hakkında bilgi veren Turan, “Dijital Mobil Kimlik uygulaması cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip ve internete bağlanabilen cihazlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Bu uygulama sayesinde herkes kendi telefonunu, araba ruhsatında olduğu gibi cihazın modeli, markası ve kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına alabilecek. Ayrıca dijital mobil kimlikle, IMEI klonlamanın da önüne geçiliyor. İkinci el olarak aldığınız cep telefonu kötü amaçla kullanılmış olsa bile, dijital olarak tanımlanan ‘zaman damgasıyla’ birlikte, önceki suçların hiçbirinden kanun önünde suçlanmayacaksınız. Cep telefonu çalınması veya kaybolması halinde, sim kart çıkartılsa bile mobil kimlik uygulaması sayesinde bulunabiliyor” dedi.



46 ülkeye ihraç



Uygulamanın tüm Türkiye’de hizmete sunulduğunu dile getiren Turan, “Bu yıl içinde Amerika Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nde kurulacak bir ofisle birlikte dünya pazarına da açılmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sistemi 2 yıl içinde 46 ülkede hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl içinde de ayda bir milyon kullanıcıyı sisteme dahil etmeyi planlıyoruz. Bu programı kullananlar, cep telefonlarının geçmişiyle ilgili bir güvenlik kaygısı duymayacak. Kendisi de telefonu satarken aynı şekilde bir endişe hissetmeyecek. Bunu dünyada ilk defa İzmirli bir firma olarak başarmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Dijital mobil kimlik sistemi, uluslararası mobil ekipman kimliği (IMEI) numarasına sahip tüm cihazların zaman damgası teknolojisi kullanılarak dijital olarak kimliklendirilmesi ve belgelendirilmesini temel alan çok yönlü bir dijital savunma sistemidir. Cihaz kimliği oluşturulurken hukuken geçerliliğe sahip dağıtımı ve üretimi devlet kontrolünde gerçekleşen tek kullanımlık dijital imza olarak nitelendirebilinen zaman damgası kullanıldığından sistemle cihazların kimliklendirilmesi ve belgelendirilmesi kamusal ölçekte geçerli olup, tüketici hakları sorunları ve hukuki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılabilir.