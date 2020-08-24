‘Mobil’ ziyarete devam

Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı’yla Karaova ve Kadınlar Denizi mahallelerine konuk oldu, sorunları dinledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gerçekleştirdiği halk toplantılarıyla vatandaşların sorunlarına çözüm aramayı sürdürüyor. Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentin dört bir yanını dolaşarak halkla buluşan Başkan Günel’in son durağı Karaova ve Kadınlar Denizi mahalleleri oldu. İlk olarak Karaova sahil bandında bulunan 15 sitesinin sakiniyle buluşan Başkan Günel’e, Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, birim müdürleri ve Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal da eşlik etti. Bölgede yaşanan sorunları dinleyen Başkan Ömer Günel, problemlerin en yakın zamanda giderileceğini belirtti. Başkan Güner ardından Fulya Sitesi’nde 20 yıldır yaşanan problemleri yerinde inceledi, sıkıntıların giderilmesi için birim müdürlerine talimat verdi.

’Hizmet için varız’

Belediye hizmetlerini vatandaşlara kesintisiz ulaştırmak için gece, gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kentimize değer katmak tek hedefimiz oldu. Bu hedefle hiç durmadan çalıştık. Pandemi döneminde dahi ekiplerimiz hiç durmadılar. Çözülebilecek tüm sorunlara en yakın zamanda el atacağız. Kışın nüfusu 113 bin olan Kuşadası’nda yaz aylarında nüfus 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıyor. Belediyemiz bu koşullarda dahi en iyi hizmeti verebilmek için mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Bu noktada bizlere büyük destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Kitap kurtlarını fuara bekliyoruz’

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ kapılarını açtı. Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 10 günlük fuarda gerçekleşecek söyleşi ve imza günlerinde edebiyatseverler ünlü yazarlarla buluşacak. Başkan Ömer Günel, “Biz Kuşadası’nın doğası ve lokasyonu ile olduğu kadar aynı zamanda kültür ve sanata vermiş olduğu değerle de anılmasını istiyoruz. Bu nedenle virüs tedbirlerini dikkate alarak yıl boyunca birçok kültür ve sanat aktivitesi düzenleyeceğiz” dedi.

‘Müzikle mutluyum’





Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ‘Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın son konuğu müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Mehtap Meral’in yaptığı programda Kiremitçi, meslek hayatına dair anılarını anlattı. Pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlenen etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kiremitçi’ye plaket verdi.

Kiremitçi, “Hayatında müzik olduğu zaman mutlu olan bir insanım. Kendimi hiçbir zaman yazar olarak görmedim. Fakat insanlar 18 yıl önce yazdıklarımı dahi bugün büyük bir heyecanla okuyorlar” dedi.

Uzaktan eğitim





Kuşadası Otizm Derneği, AB tarafından yürütülen ‘Sivil Düşün’ programından alınan destekle, otizmli bireylerin Kovid-19 sürecindeki eğitim kaybını, ebeveynlerine verilecek uzaktan eğitimlerle kapatmayı hedefliyor. Kuşadası Otizm Derneği bu amaçla üretilecek ilk eğitim videosunun çekimlerine Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde başladı. Otizmli çocukların yasal ve sosyal hakları, beslenmenin etkisi, otizmin belirtileri, tanı koyma, rapor alma ve genel başvuru süreci, sporun, müziğin önemi ve ailenin rolü konularını içeren videonun, eylül ayında prodüksiyon aşaması yapılacak. Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, “Çalışmanın son ayağında otizmli bireyler ve ailelerinin yararlanacağı eğitim videolarının çevrimiçi ortama aktarılması ile kalıcı bir dijital envanter oluşturulmasını hedefliyoruz. Çalışmamız sayesinde bu süreci daha az sıkıntıyla atlatacaklarını düşünüyoruz” dedi.