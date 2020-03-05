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    05.03.2020 - 00:05 |

    Mobilya trendleri görücüye çıktı

    Türkiye’nin önde gelen 317 mobilya üreticisinin katıldığı MODEKO 2020 Fuarı törenle açıldı. Birbirinden güzel tasarımlar göz doldurdu

    Mobilya trendleri görücüye çıktı

    Türkiye’nin önde gelen 317 mobilya üreticisinin katılımıyla MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, törenle açıldı. Kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, uluslararası standartların çok üzerinde ürünlerin sergilendiği bir fuarı açtıklarının gururunu yaşadıklarını belirtti, “Bilgi birikimi yüksek, üretim becerisi standartların üzerinde olan yerli mobilya üreticilerimiz gücünü MODEKO’da ortaya koyuyor. Fuar İzmir’deki mobilyaların tasarımları, üretim kalitesi ve fiyatları sektör profesyonellerinin başını döndürüyor” diye konuştu.

    Ürünlere tam not

    HALIMDER Başkanı Naci Ölçen, İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan ve İzmir Vali Yardımcısı Hulisi Doğan mobilya üretimi ve MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı hakkında konuşmalar yaptı. İlk ziyaretçiler, ilk kez görücüye çıkan ürünlere tam puan verdi. MODEKO 2020 kapsamında, 317 seçkin marka ürünleriyle İzmir’de görücüye çıktı.

    İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehir, İnegöl, Burdur, Adana, Kayseri, Afyon, Samsun, Amasya ve Trabzon il ve ilçelerinden katılımcılar ürün ve hizmetlerinin tanıtımına başladı.

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