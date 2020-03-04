04.03.2020 - 00:01 |
Mobilyacılar fuarı bekliyor
Türk mobilya sanayinin en seçkin markaları MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda, yerli ve yabancı binlerce sektör paydaşıyla buluşmaya hazırlanıyor.
4-8 Mart günleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek fuara, sektörün öncü 317 firması katılacak. MODEKO katılımcıları ve ziyaretçilerine başarı dileyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, “Mobilyaların tasarımları, üretim kalitesi ve fiyatları profesyonellerin aklını başından alacak” dedi.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.