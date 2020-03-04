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    HaberlerEge Haberleri Mobilyacılar fuarı bekliyor
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    04.03.2020 - 00:01 |

    Mobilyacılar fuarı bekliyor

    Türk mobilya sanayinin en seçkin markaları MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda, yerli ve yabancı binlerce sektör paydaşıyla buluşmaya hazırlanıyor.

    Mobilyacılar fuarı bekliyor

    4-8 Mart günleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek fuara, sektörün öncü 317 firması katılacak. MODEKO katılımcıları ve ziyaretçilerine başarı dileyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, “Mobilyaların tasarımları, üretim kalitesi ve fiyatları profesyonellerin aklını başından alacak” dedi.

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