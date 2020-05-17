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    HaberlerEge Haberleri Mobilyacıların eğitim merkezi Karabağlar’da
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    17.05.2020 - 00:01 |

    Mobilyacıların eğitim merkezi Karabağlar’da

    Karabağlar Belediyesi’nin İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) işbirliğiyle yaşama geçireceği Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi inşaatı hızla yükseliyor.

    Mobilyacıların eğitim merkezi Karabağlar’da

    İzmir Kalkınma Ajansı’nın da (İZKA) destek verdiği merkez, salgından sonra yeniden hareketlenecek mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılayacak.

    Aydın Mahallesi’ndeki tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “İlçemizde böylesine önemli bir sektör varken, yerel yönetim olarak buna ilgisiz kalamazdık. O nedenle odamızla birlikte gerekli adımları attık. Temel amacımız esnafımızın ekmeğini büyütmek” dedi.

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