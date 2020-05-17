17.05.2020 - 00:01 |
Mobilyacıların eğitim merkezi Karabağlar’da
Karabağlar Belediyesi’nin İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) işbirliğiyle yaşama geçireceği Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi inşaatı hızla yükseliyor.
İzmir Kalkınma Ajansı’nın da (İZKA) destek verdiği merkez, salgından sonra yeniden hareketlenecek mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılayacak.
Aydın Mahallesi’ndeki tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “İlçemizde böylesine önemli bir sektör varken, yerel yönetim olarak buna ilgisiz kalamazdık. O nedenle odamızla birlikte gerekli adımları attık. Temel amacımız esnafımızın ekmeğini büyütmek” dedi.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.