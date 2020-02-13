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    HaberlerEge Haberleri Mobilyacıların hedefi ABD
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    13.02.2020 - 00:04 |

    Mobilyacıların hedefi ABD

    Mobilyacıların hedefi ABD

    Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yağcı, Türkiye genelinde hedef pazarın ABD olduğunu belirtti.

    Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’ye 2019 yılında 3.5 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyar doların üzerinde de dış ticaret fazlası veren mobilya sektörüne katkı koyacak URGE çalışması ve diğer projelerini açıkladı. Türkiye genelinde hedef pazarın ABD olduğunu belirten Birlik Başkanı Cahit Doğan Yağcı, “2019 yılında birliğimiz üzerinden gerçekleşen mobilya ihracatı yüzde 13’lük bir artış ile 165 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege’den ABD’ye yapılan mobilya ihracatı ise 7 bin 488 bin dolar oldu. Egeli mobilyacı firmalarımızın payını artırması gerektiğinin bilincindeyiz. ABD pazarını daha iyi tanımak ve beklentilerini sektörümüzün karşılayacak konuma gelmesi adına yıl içinde ‘Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu’ planlıyoruz” dedi.

    Modern OSB

    Mobilya sektörünün İzmir’de modern bir OSB’ye kavuşması için başlattıkları çalışmalara da değinen Yağcı, şöyle devam etti: “Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nin bitişiği arazide OSB’nin ikinci kısmı olarak bir mobilya sektör kümelenmesi oluşturulacak. Toplam 64 firma 590 bin metrekarelik alan için başvuru yapıldı. Şu anda 390 bin metrekarelik alan sağlanabiliyor.”

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