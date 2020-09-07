Mobilyada Türkiye’nin Milano’su

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası’nı (İZMOD) ziyaret etti, sorunları dinleyip çözüm önerilerini paylaştı. Kendisi de mobilyacılıktan gelen Serter, sektörün Türkiye ekonomisinin en önemli damarlarından olduğunu ancak ihracatta gerileme yaşandığını ifade etti. Kovid-19 salgını ile beraber yüzde 50’ye yakın küçülen sektörde çoğu ithal olan hammadde maliyetlerinin gün geçtikçe artığını dile getiren Serter, en önemli sorunlardan birinin de kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu belirtti. “Usta-çırak ilişkisi yeniden canlandırılmalı ve meslek liselerinin mobilya bölümleri ileri teknolojiye uygun makinelerle donatılarak sektöre kazandırılabilecek yeni nesle eğitim vermelidir” önerisinde bulunan Serter, şöyle konuştu:

Yeniden yapılanma

“Türkiye’nin Milano’su olan İzmir’in mobilya sektörü destek bekliyor. Görsellikle birlikte kullanım alışkanlıklarına hitap edebilecek eserlerin ortaya çıkabilmesi için Ar-Ge desteklerinin verilmesi şart. KOBİ kapsamına giren işletmelerimizin, yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarına ve sektörün gerekliliklerine uygun olarak yeniden yapılanmaları büyük önem taşıyor. İzmir’in ihtiyaçlarına cevap verecek, işverenlerin de çalışanların da çalışırken mutlu olabileceği ortamların sağlanması noktasında da küçük mobilya sanayi bölgelerinin hiç değilse İzmir’in kuzey ve güney hattında kurulabileceğini değerlendirdik. İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, yönetim kurulu üyeleriyle ve Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ile aynı noktada buluştuk.”