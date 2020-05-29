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    HaberlerEge Haberleri Moda Akademi’de eğitimler sürüyor
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    29.05.2020 - 00:02 |

    Moda Akademi’de eğitimler sürüyor

    Moda Akademi’de eğitimler sürüyor

    İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğinde Kasım 2019’da başlayan ‘Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Moda Gelişim Akademisi’ eğitimleri pandemi süresince de aksamadan online devam ediyor.

    Yeni bir sıçrama

    Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, katılımcılara ihracattan trend ve stile, markadan pazarlamaya kadar birçok başlıkta eğitim verildiğinden bahsetti, “Ana odağımız Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni bir sıçrama gerçekleştirmesi için nitelikli girişimcilere ve stratejilerini doğru oluşturmaya çalışan firmalara eş zamanlı, interaktif eğitimlerle doğru mentörlük sağlamak, bilinçlendirmek. Bu noktada eğitimler firmaların risklerden daha az etkilenmesini, bütüncül ve sistematik bir kriz yönetimi stratejisi benimsemelerini sağlıyor” dedi.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
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