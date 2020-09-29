Moda haftalarının kalbi artık Frankfurt’ta atacak

2000 yılından beri ülkemizin ihracat payını artırmak için çalışan 780 yıllık tecrübe Messe Frankfurt, pandemi nedeniyle ertelenen fuarları 2021 yılında düzenlemeye hazırlanıyor. Gelecek yaza damga vuracak Frankfurt Moda Haftası’na Türk tekstilcilerinin kesinlikle katılması gerektiğini belirten, şirketin İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, “Sürdürülebilirliğin bir trend olmadığını, şimdi ve gelecekte moda endüstrisinin belirleyici konusu olduğunu herkesin deneyimleyemesini sağlayacağız” dedi. Tüm dünyada; otomotiv, tekstil, dekorasyon, aydınlatma, ses ve ışık teknolojileri, müzik, gıda üretim teknolojileri, endüstri teknolojileri, ofis ve kırtasiye gibi birçok farklı sektörde dünyanın önde gelen fuarlarını organize etiklerini dile getiren Yardım, “Pandemi her ne kadar fuarcılık sektörünü etkilemiş olsa da, ticaretin tekrar canlanması için fuarlar daha da fazla önem arz edecek” diye konuştu. Yardım, fuarlarda sunulan yeniliklerin ve bir araya gelen tecrübelerin, sektörlere nasıl güç kattığını anlattı.

Bize biraz Messe Frankfurt’tan bahseder misiniz?

11 Temmuz 1240’da İmparator II. Frederick’in, ticari fuar organize etme hakkı tanımasıyla 780 yıldır süren yolculuğuna başlayan Messe Frankfurt, bir ortaçağ pazarından küresel bir oyuncuya dönüştü ve birçok başarıya ev sahipliği yaptı. Kendi fuar alanına sahip dünyanın en büyük ticaret fuarı, kongresi ve etkinlik organizatörü Messe Frankfurt, ekonominin aynası olan ticari fuarlar, tarih boyunca tekrar tekrar krizlerle karşı karşıya kaldı. Örneğin 1635’te Frankfurt Bahar Fuarı, Otuz Yıl Savaşı’ndan kaynaklanan nükleer kalıntılar ve Frankfurt’taki bubonik salgının patlak vermesi nedeniyle iptal edilmişti. O dönemde de hastalığın yayılmasını önlemek için alınan önlemler arasında sınır kapanmaları, sağlık raporları, pasaport sistemleri, giriş ve çıkış kontrolleri ve karantinalar uygulandı. Ticari fuarların ekonomik kalkınmadaki merkezi rolü o zaman bile çok belirgindi. Ekim 1919’da Uluslararası İthalat Fuarı ve 1920’de Bahar Fuarı için planlama yapılırken, Birinci Dünya Savaşı beklenenden erken sona ermedi. Fuar alanının yüzde 95’i İkinci Dünya Savaşı sırasında imha edildi. Hemen sonra alanın yeniden inşa edilmesine başlandı. Bu Frankfurt’un önemine ilişkin net bir göstergeydi. Ticari fuar operasyonları kısmen geçici hafif inşaatlara, çadırlara ve açık hava alanlarına dayanarak Ekim 1948’de Frankfurt Fuarı ile devam etti. Tarih boyunca pek çok olaya şahitlik eden Messe Frankfurt, bugün 780. yılında ve hâlâ sektörün en önemli etkinliklerine imza atıyor.

780. yaşınızı kutluyorsunuz. Messe Frankfurt gibi başka kaç firma vardır bilemiyorum… Neler hissediyorsunuz?

Messe Frankfurt gibi tarihi ve köklü bir firmanın İstanbul ofisi olarak, 780 yıl önce başlayan ve hala devam eden bir başarı öyküsünün parçası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya çapında 2 bin 642 çalışanı ve yıllık 733 milyon euroluk cirosu olan dünyanın lider fuar organizatörü firmalarından biriyiz. İstanbul ofisi olarak, bu yıl 20. yaşımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. 2000 yılından beri ülkemizin dışa açılmasında kilit rol oynayan ihracat payımızı artırmak için destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kovid-19’dan en olumsuz şekilde etkilenen sektörlerin başında organizasyon sektörü geliyor. Sizin gelecek planlarınız nasıl?

Messe Frankfurt ticari fuarları, kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk olarak Frankfurt Moda Haftası’nı kapsayan, Messe Frankfurt portföyündeki 50 uluslararası tekstil etkinliği ağının bir parçası olan Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics 15 Temmuz 2020’de Çin’de kapılarını açtı. Frankfurt fuar alanlarında ise daha küçük etkinlikler hali hazırda devam ediyor. Ticari fuarlar da yakında kapsamlı bir koruma ve hijyen konseptine tam uyumlu olarak yeniden faaliyete geçecek. Eylül ayında Hamburg’da Nordstil fuarı, ardından da ekim ayında Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açacak.

Geleceğe yönelik ise; 2020 yılında pandemi dolayısıyla ertelenen dünya çapındaki tüm etkinlikler, 2021 yılında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda her yıl nisan ayında İstanbul’da düzenlenen dünyanın üçüncü en büyük uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika İstanbul 8-11 Nisan 2021’de kapılarını açacak.

Gelecek burada...

Berlin Moda Haftası da bu yıl Frankfurt’a taşınıyor. Çok büyük bir değişiklik bu, etkinlik hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Dünyanın en büyük ticaret fuarı, kongresi ve etkinlik organizatörü Messe Frankfurt ve Avrupa’nın en büyük moda fuarı organizatörü olan Premium Group’un güçlerini birleştirmesinin yanı sıra Frankfurt Şehri ve Hessen Eyaleti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ve Frankfurt Moda Haftası ilk kez 2021 yaz sezonunda başlayacak. Beş platform, üç fuar, iki konferans, 2 binden fazla tasarımcı, marka ve moda şirketi ile Frankfurt Moda Haftası, uluslararası moda sektörü için son derece çekici bir yer haline gelecek. Fiziksel bir moda haftası konseptinde ancak daha önce gördüğümüz her şeyden farklı olacak. Frankfurt Moda Haftası, dünya çapında 50’den fazla tekstil fuarından kazanılan tekstil gücümüzü tam olarak ortaya koymamızı sağlayacak ve tüm tedarik zincirinde yeni sinerjilerle sonuçlanacak.

Modanın sürdürülebilirliği için yaptığınız çalışmalar var mı?

Frankfurt Moda Haftası, ileriye dönük bir moda ve yaşam tarzı konseptinin yeni ev sahibi olacak. Finansın merkezi olan Frankfurt’ta dijital inovasyonların ve sürdürülebilirliğin sentezleneceği etkinlik, ileriye dönük dijital moda ve yaşam tarzı alanına yön verecek. Bunun yanı sıra, 2019 yılında organize etmeye başladığımız dünyanın en büyük sürdürülebilir moda şovu Neonyt, moda ve tekstil endüstrisinin sürdürülebilirlik dönüşümü için geleceğe yönelik yaklaşımlar geliştiren çok disiplinli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilirliğin bir trend olmadığını, şimdi ve gelecekte moda endüstrisinin belirleyici konusu olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. “Uygulamalı Sürdürülebilirlik” ve “Uygulamalı Dijitalleşme” etkinliğin stratejik sütunlarını oluşturuyor. “Beklenmedik Olanı Sunmak” bir vaattir. Frankfurt Moda Haftası moda, tasarım, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi bir araya getirerek beklenmedik işbirliklerine yol açacak ve günümüzün olanaklarını gösterecek. Messe Frankfurt olarak, tüm dünyada organize ettiğimiz 50’den fazla tekstil fuarının ortaya çıkardığı güçle, bilgi ve tecrübeyi her zaman yenilikçi fikirlerle sentezleyip daha sürdürülebilir bir endüstri için çalışmaya devam edeceğiz.

Sizce bu fuar Türk tekstil sektörünün gelişimine bir katkı sağlar mı?

Avrupa’da ve tüm dünyada 50’den fazla tekstil fuarı organize eden bir şirket Messe Frankfurt. Özellikle Heimtextil Frankfurt Avrupa’nın en büyüğü. Geçtiğimiz fuarda en fazla katılım Türkiye’den gerçekleşti. Bildiğiniz gibi, Türkiye’nin lokomotif sektörü tekstil ve otomotiv. Türkiye önemli tekstil ihracatçısı ülkelerden biri. Türkiye, dünya tekstil ve hazır giyim pazarında yüzde 3.5’lik bir paya sahip, dünyanın yedinci büyük hazır giyim ihracatçısı. Türkiye aynı zamanda dünyanın 7. büyük pamuk üreticisi. Türk ihracatçısının, Frankfurt Moda Haftası’nın sinerjisi ve Messe Frankfurt fuarlarına katılımı ile birlikte değerlendirildiğinde artan bir pazar payı yakalayabileceğini düşünüyorum.