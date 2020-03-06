MODEKO dopingi

31. İzmir Mobilya Fuarı’nda 317 firma stant açtı. Ciff Guangzhou ve İtalya’daki ISaloni fuarlarının tarihinin ertelenmesiyle MODEKO’ya ilgi daha da arttı, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından alım heyetleri geldi.

MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı sürüyor. fuarizmir’de Türkiye’nin 317 seçkin üretici firması stant açtı. Ev, ofis, mutfak, banyo, bahçe mobilyası, halı ve dekorasyon ürünleri görücüye çıktı. Türkiye’de mobilya modasına yön veren önemli firmaların ürün ve hizmetleri büyük ilgi çekti. Çin’deki Ciff Guangzhou ve İtalya’daki ISaloni fuarlarının ertelenmesiyle MODEKO, dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geldi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, fuara yüzlerce yabancı şirket ve temsilcisinin geleceğini açıkladı.

15 bin ziyaretçi bekleniyor

Cahit Doğan Yağcı, “15 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor, mobilya sektörünün 317 güçlü markası da ürünlerini sergileyecek. Ege Bölgesi’ndeki 30 firmamız fuarda yurtdışından alım heyetleriyle bir araya geldi. Özbekistan, Bosna Hersek ve Fas’tan 6 mobilya ithalatçısı firmanın katılımıyla alım heyeti organizasyonu düzenledik” dedi. Mobilya sektörünün 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Yağcı, Türkiye’nin ihracatta dünyada 12, üretimde de 13. sırada olduğunu sözlerine ekledi.

Koronavirüs etkisi

Yağcı, Çin’de ortaya çıkan ve iki ay içinde dört kıtaya yayılan koronavirüs salgının küresel bir tehdit haline geldiğini ve dünya ekonomisini zorladığını belitti, “Çin dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda. Koronavirüs nedeniyle ABD’den Avrupa’ya kadar 300’ü aşkın uluslararası fuar ve kongre ertelendi. Bunlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye, Çin’e ithalatını kısıtlayan veya durduran pazarlara alternatif olmalı. Mobilya sektöründe katma değerli sürdürülebilir kalite ve servisle rekabet gücümüzü artırarak kalıcı olacak şekilde çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

Sektöre can suyu

Küresel gelişmelerin de etkisiyle MODEKO 2020 31. İzmir Mobilya Fuarı’na olan ilgi bir kat daha attı. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri organizasyonu mercek altına aldı. Alım heyetlerinin ziyaretlerinden memnuniyetlerini dile getiren Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, mobilya üreticilerinin ticaretine ivme kazandıracaklarını söyledi. 8 Mart’a kadar devam edecek MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, her gün fuarizmir’de 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Karabağlar’dan tam destek geldi

31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda Karabağlar Belediyesi’de yerini aldı. Mobilyanın kalbinin Karabağlar’da attığını vurgulayan Başkan Muhittin Selvitopu, “Yerel yönetim olarak sektörümüzün her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası’yla birlikte Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi’ni yaşama geçiriyoruz. Bu merkezimizin sektöre önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Mobilyacılarımıza desteğimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi, ilçenin önemli sektörlerinden mobilyaya yönelik destek ve çalışmalarını, A Hol 316 numaradaki standında duyuruyor.

DYO Dewilux ile fuarda

DYO, 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda Dewilux markasıyla yer alıyor. Kurulduğu 1954 yılından bu yana sektör liderliğini korumaya devam eden DYO, Ar-Ge çalışmalarına yönelik yaptığı yatırımlarla Dewilux ürün portföyünde yer alan mobilya boyalarındaki yeniliklerini sergiliyor. DYO, 5 gün boyunca devam edecek fuarda sektör profesyonellerine ve nihai tüketiciye ürünleri hakkında bilgi veriyor.