Modern otogarın yüzde 90’ı tamam

Bodrum’da 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan otogarın yüzde 90’ı tamamlandı. Yeni otogarda, Türkiye’de ilk kez elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yılda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum’da, şehir içi trafik sorununu azaltmak için Torba Kavşağı’nda yeni otogar için 9 Mart 2019’da temel atmıştı. Otogarda 21 şehirlerarası otobüs peronu bulunuyor.