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    HaberlerEge Haberleri Modern otogarın yüzde 90’ı tamam
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    30.05.2020 - 00:01 |

    Modern otogarın yüzde 90’ı tamam

    Modern otogarın yüzde 90’ı tamam

    Bodrum’da 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan otogarın yüzde 90’ı tamamlandı. Yeni otogarda, Türkiye’de ilk kez elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yılda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum’da, şehir içi trafik sorununu azaltmak için Torba Kavşağı’nda yeni otogar için 9 Mart 2019’da temel atmıştı. Otogarda 21 şehirlerarası otobüs peronu bulunuyor.

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