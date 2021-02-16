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    HaberlerEge Haberleri Modern Türkiye’de tarımın temelleri Bornova’da atıldı
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    16.02.2021 - 00:03 |

    Modern Türkiye’de tarımın temelleri Bornova’da atıldı

    Modern Türkiye’de tarımın temelleri Bornova’da atıldı

    İzmir’in kurtuluşunun ardından kurulan ve Ege Üniversitesi’nin (EÜ) temellerini oluşturan Bornova Ziraat Mektebi’nin tarihi serüveni, doktora öğrencisi Nurullah Kırkpınar tarafından kitap haline getirildi.

    Türk tarımı başta olmak üzere İzmir’in kentleşmesine ve üniversitenin tarihine ışık tutan eserin önsüzünü kaleme alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tarım sektörünün gelişiminde bir dönüm noktasını teşkil eden yapılardan birinin üniversitemiz sınırları içinde bulunmuş olması ve kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görmek, bizler için bir iftihar kaynağıdır. Eserin, tüm araştırmacılar için faydalı bir kaynak olmasını diliyorum” dedi. Kırkpınar da, “Bu kitap, ülkemizin tarımsal modernleşme uzantısında gelişen, bilimsel temelli eğitim sunan ve dönemin modern mimari anlayışının izlerini taşıyan Bornova Ziraat Mektebinin eğitim-üretim paradigmasının nasıl işlediğini inceliyor” diye konuştu.

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