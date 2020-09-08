08.09.2020 - 00:00 |
Moloz dökümü son bulsun
İZMİR Gaziemir’deki zeytinlik araziye, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılıyor.
Bölgede zeytin ağaçları olan Uzundere Mahallesi sakinleri duruma tepki gösterirken, molozların zaman zaman ekiplerce kaldırıldığını ancak kalıcı çözüm istediklerini söyledi.
Zeytinlik alanın yanı sıra dere yatağına dökülen moloz ve hafriyatlar, dereye karıştıktan sonra İzmir Körfezi’ne akıyor.
Uzundere Mahallesi Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, “Kaçak dökümün yapıldığı alan 300 yıllık yerleşim ve tarım alanı, artık çözüm istiyoruz” dedi.
l TOLGA TAHÇI DHA