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    11.01.2021 - 00:01 |

    Moloz tepesi için çalışmalar başladı

    Buca’nın Yıldızlar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanın moloz ve hafriyat döküm alanına dönüştürüldüğü haberleri üzerine Buca Belediyesi ekipleri harekete geçti.

    Moloz tepesi için çalışmalar başladı

     

    Ekipler, moloz ve çöp dökülerek zarar verilen alana Mahalle Muhtarı İsmet Dirbisoğlu refaketinde müdahale etti. “Bunun adı vicdansızlık” diyen Başkan Erhan Kılıç,

    sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterdi. Başkan Kılıç, “Yeşil alanlarda sürdürdüğümüz kararlı mücadeleye karşın doğa düşmanları dur durak bilmiyor. Moloz ve çöplerin döküldüğü nokta yamaç bir alanda, yağan yağmur sonucunda balçık çamur zeminle kaplı ve alt tarafında vatandaşların ürünleri ekili olsa da zorlu koşullar karşısında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Vatandaşlara da seslenen Kılıç, “Hep birlikte el ele verip, doğa ve çevre düşmanlarına dur diyelim. İhbarlarınız için 0232 439 10 10 numaralı hattımızı arayın” şeklinde konuştu.

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