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    HaberlerEge Haberleri Molozlar ortada mı kalacak?
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    22.11.2020 - 00:03 |

    Molozlar ortada mı kalacak?

    İZMİR depreminin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkım çalışmalarıyla birlikte, kentteki hafriyat sahaları ve moloz döküm alanlarının yetersiz olduğu gündeme geldi.

    Molozlar ortada mı kalacak?

    Ege Hafriyatçılar Kooperatifi Başkanı Bekir Arduçlu, “Eğer önlem alınmazsa İzmir’in her yerinde önümüzdeki günlerde moloz göreceğiz” dedi. 50’ye yakın acil binanın dökülmesi için Kemalpaşa’da bir döküm yeri açıldığını belirten Arduçlu, şöyle konuştu:

    500’den fazla bina var

    “Buradaki molozların içerisinde özel ziynet eşyalarının da olduğunu biliyoruz. Dökülen bu alanda kıymetli eşyalar savcılık tarafından araştırılacak. 500’den fazla yıkılacak bina var. Onlar için döküm yeri yok. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve ilçe başkanlarıyla toplantılar yaptık. Bizim önerimiz, her bölgede geri dönüşüm tesisinin kurulmasıdır. Bu malzemeleri tekrar ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. İzmir’de Seferihisar’daki geri dönüşüm tesisi haricinde bir tesis yok; ki o da bu molozların sadece beton kırığı olan kısımlarını alıyor, ancak binalarda her çeşit malzeme var.” l DHA

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