Mona Lisa’ya yeni yorum...

‘5 Sanatçı ve Mona Lisa (5 Artistes et La Joconde)’ adlı çalışmada öğrenciler Van Gogh, Picasso, Klimt, Kandinsky ve Mattisse’in resimlerinde kullandığı sembol ve tekniklerle Da Vinci’nin, dünyanın en değerli tablosu olarak kabul edilen tablosu Mona Lisa’yı kendilerine göre yorumladı. 34 öğrencinin yaptığı resimler, Da Vinci’nin evinde sergileniyor.