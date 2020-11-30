30.11.2020 - 00:03 |
Mona Lisa’ya yeni yorum...
Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Nur Petek, öğrencileriyle birlikte, ölümünün 500. yılında Rönesans Dönemi’nin en önemli sanatçılarından Leonardo Da Vinci’yle ilgili bir proje hazırladı.
‘5 Sanatçı ve Mona Lisa (5 Artistes et La Joconde)’ adlı çalışmada öğrenciler Van Gogh, Picasso, Klimt, Kandinsky ve Mattisse’in resimlerinde kullandığı sembol ve tekniklerle Da Vinci’nin, dünyanın en değerli tablosu olarak kabul edilen tablosu Mona Lisa’yı kendilerine göre yorumladı. 34 öğrencinin yaptığı resimler, Da Vinci’nin evinde sergileniyor.