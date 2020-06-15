15.06.2020 - 00:00 |
Morgan gitti Metecan kaldı
ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi iç transferi sürdüren Pınar Karşıyaka, uzun süredir görüştüğü pivot Jordan Morgan’la anlaşma sağlayamazken forvet James Metecan Birsen’le ise el sıkıştı. Yeşil kırmızılıların kalan 3 aylık alacağında indirim yaparak yeni sezona yayıp 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği takımın en önemli silahlarından Morgan, teklifi kabul etmedi. Pınar Karşıyaka ile Metecan arasındaki görüşmeler ise olumlu sonuçlandı. Antrenör Ufuk Sarıca’nın A Milli Takım’dan da öğrencisi olan Metecan’la 1+1 yıllığına yeniden anlaşıldı.