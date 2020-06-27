27.06.2020 - 00:02 |
Mövenpick Hotel 1 Temmuz’da açılıyor
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayından itibarıyla kapılarını kapatan Mövenpick Hotel Izmir, normalleşmeye hazır şekilde yeniden hizmete açılıyor. Accor tarafından geliştirilen, ALLSAFE hijyen ve güvenlik standartları yanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Güvenli Turizm Sertifikasyon Programını benimseyerek hizmet verecek olan otel, dünyanın önde gelen denetleme ve sertifikasyon kuruluşu olan Bureau Veritas tarafından denetleniyor ve sertifika almayı bekliyor. Genel Müdür Erhan Çetin, “Otelimizde yeni dönem için tüm departmanlara yönelik protokoller hazırlanıp otel açılmadan tüm çalışma arkadaşlarımıza bu konularda eğitim verilmesi sağlandı” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.