Mövenpick Hotel 1 Temmuz’da açılıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayından itibarıyla kapılarını kapatan Mövenpick Hotel Izmir, normalleşmeye hazır şekilde yeniden hizmete açılıyor. Accor tarafından geliştirilen, ALLSAFE hijyen ve güvenlik standartları yanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Güvenli Turizm Sertifikasyon Programını benimseyerek hizmet verecek olan otel, dünyanın önde gelen denetleme ve sertifikasyon kuruluşu olan Bureau Veritas tarafından denetleniyor ve sertifika almayı bekliyor. Genel Müdür Erhan Çetin, “Otelimizde yeni dönem için tüm departmanlara yönelik protokoller hazırlanıp otel açılmadan tüm çalışma arkadaşlarımıza bu konularda eğitim verilmesi sağlandı” dedi.