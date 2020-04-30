MTK üretime hazırlanıyor

Her türlü önlemi aldıklarını belirten MTK Başkanı Abdullah Salkım, “Site içerisinde popülasyonun artacağını göz önüne alıp eylem planımızı hazırladık. Talep edilen işletmelerimize ilaçlama faaliyetini sürdüreceğiz. Gerek basın aracılığı ile gerekse sosyal medya hesaplarımızdan sosyal mesafe kuralını sık sık duyuruyoruz. İşyerlerinde sosyal mesafe kesinlikle korunacak, maskeler kullanılacak. Üretime geçildikten sonra bu uyarılarımız artarak devam edecek” diye konuştu.



Rakamlar herkese umut verdi



Sağlık Bakanlığı’nın süreci çok disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü ve istikrarlı önlemlerin sayısal tablolara yansıdığını sözlerine ekleyen Salkım, “Vakalar günden güne azalıyor. Her sektörde üretim çarkları tekrar dönmeye başlayacaktır” dedi.