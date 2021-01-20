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    20.01.2021 - 00:03 |

    Mübadele Heykeli tamamlandı

    Kendisi de mübadil bir aileden gelen Başkan Batur’un sözünü verdiği eser, Körfez’i izleyeceği parka ay sonunda yerleştirilecek

    Mübadele Heykeli tamamlandı

    Konak Belediyesi’nce yaptırılan Mübadele Heykeli tamamlandı. Mübadele parkındaki yerini ay sonunda alacak eseri hayata geçiren heykeltıraş Harun Atalayman’ın atölyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bir yıl önceki mübadele anmasında, aileleri mübadele ile İzmir’e yerleşmiş hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Ben de mübadil bir aileden geliyorum. Ortak anı ve acıları simgeleyen heykelimizi Eşrefpaşa Giritliler Derneği başta olmak üzere mübadil dernekleri ve mübadil ailelerinin de isteği ile parkımıza yerleştiriyoruz. Heykel, Atilla Mahallesi’ndeki Üçyol istinat duvarı üzerinde yer alan boş araziyi değerlendirerek yaptığımız parktan, yıllar önce mübadillerin taşındığı gemilerin yanaştığı İzmir Körfezi’ne bakacak. Pandeminin bize izin verdiği ilk fırsatta da göçmen derneklerimizle, göçmen hemşehrilerimizle birlikte heykelimizin açılışını yapacağız. Yurt içi ve yurt dışgelecek konuklarımızla birlikte düzenleyeceğimiz açılış töreni ile iki yakayı bir araya getireceğiz” diye konuştu.

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