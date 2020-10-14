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    HaberlerEge Haberleri Mübadelenin simgesi bir ay sonra bitirilecek
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    14.10.2020 - 00:02 |

    Mübadelenin simgesi bir ay sonra bitirilecek

    Belediye Başkanı Abdül Batur, verdiği Konak’a mübadele parkı ve mübadele heykeli sözünü tuttu.

    Mübadelenin simgesi bir ay sonra bitirilecek

     Heykeltıraş Harun Atalayman’ın çalıştığı heykel, bir ay içinde tamamlanacak ve belediyenin Üçyol İstinat duvarı üzerinde hizmete açtığı Mübadele Parkı’na yerleştirilecek. Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Harun Atalayman’ın atölyesinde çalıştığı heykel, beş ana figürden meydana geliyor. Çalışmada, yurtlarını terk etmek zorunda kalan iki ailenin ters istikametlere doğru yürüdüğü an anıtlaştırılıyor.

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