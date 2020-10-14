Mübadelenin simgesi bir ay sonra bitirilecek

Heykeltıraş Harun Atalayman’ın çalıştığı heykel, bir ay içinde tamamlanacak ve belediyenin Üçyol İstinat duvarı üzerinde hizmete açtığı Mübadele Parkı’na yerleştirilecek. Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Harun Atalayman’ın atölyesinde çalıştığı heykel, beş ana figürden meydana geliyor. Çalışmada, yurtlarını terk etmek zorunda kalan iki ailenin ters istikametlere doğru yürüdüğü an anıtlaştırılıyor.