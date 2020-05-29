AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, “27 Mayıs’ın hüznü, 15 Temmuz’un onuru, demokrasi ve özgürlük mücadelemiz bitmeyecek!” tümcesinin yer aldığı bir pankart hazırladı. AK Parti İzmir İl binasına asılan pankartla ilgili olarak şu mesaj yayımlandı: “Türk siyasi tarihimizin utanç ve rezalet günü olarak gördüğümüz 27 Mayıs’ın 60. yıldönümündeyiz. Darbe ve sonrasında Yassıada’da yaşananları milletçe hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. 1960’tan sonra da irili ufaklı birçok darbeye ve farklı teşebbüslere maruz kalan demokrasimiz, milletin sevdiği ve seçtiği bir ‘beyefendi’nin idam edilmesiyle çok ciddi bir şekilde sarsıldı ve askıya alındı. Milletimizin liderimize ve partimize emanet ettiği hukukunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımız pahasına koruyacağız. Kendisini milletine adayanları, millete hizmetkârlık edenleri 27 Mayıs’ın hüznü ve 15 Temmuz’un onuru ile savunmaya devam edeceğiz.”