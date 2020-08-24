‘Mücadelemiz sürecek’

Karşıyaka Belediyesi’nin Mavişehir’de halkın kullanımı için ayrılmasına rağmen TOKİ tarafından satılan rekreasyon alanına gölgelik amaçlı kurduğu çadırlara, kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı. Çadırı ellerindeki bıçaklarla kesen ve yakmak isteyen maskeli kişileri gören ve müdahale eden belediye çalışanı Recep Ali Peker bıçakla yaralandı. Peker’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve polisin saldırganları her yerde aradığını belirten Başkan Cemil Tugay, “Çadırlar, Karşıyakalıları gelişmelerle bilgilendirme amacıyla kuruldu. Haksızca satılan alanların korunması için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Gördük ki birileri sürdürdüğümüz mücadeleden rahatsız” diye konuştu.

Bacağına 18 dikiş atılan Peker’i ziyaret eden Tugay; belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi üyeleri ve partililerle alanda nöbet tutmaya gitti.