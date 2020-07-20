Mucize çamur

Türkiye’nin mineral yoğunluğu açısından en yüksek termal suyundan oluşan çamur, aynı zamanda Rusya’ya ihraç ediliyor. Çamurun ününü duyan İngiltere’den de talepler gelmeye başladı. Belirli bir kürle uygulanan ve içinde 57 farklı mineral barındıran termal su ve çamur selülite, cilt kırışıklığı ve sarkıklara, sivilce, sedef, egzama, deri iltihabı gibi cilt sorunların tedavisine katkı sağlıyor. Çamurun, aynı zamanda romatizma, eklem ve kas ağrılarına da iyi geldiği biliniyor. l RAMAZAN ÇETİN DHA