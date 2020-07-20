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    20.07.2020 - 00:02 |

    Mucize çamur

    MUĞLA’NIN Dalaman ilçesi İncebel mevkiindeki Therme Maris Gölü yanında bulunan tesis içinde çeşitli kaynaklardan çıkan 27 derecedeki su ve çamur çok sayıda deri hastalığına iyi geliyor.

    Mucize çamur

    Türkiye’nin mineral yoğunluğu açısından en yüksek termal suyundan oluşan çamur, aynı zamanda Rusya’ya ihraç ediliyor. Çamurun ününü duyan İngiltere’den de talepler gelmeye başladı. Belirli bir kürle uygulanan ve içinde 57 farklı mineral barındıran termal su ve çamur selülite, cilt kırışıklığı ve sarkıklara, sivilce, sedef, egzama, deri iltihabı gibi cilt sorunların tedavisine katkı sağlıyor. Çamurun, aynı zamanda romatizma, eklem ve kas ağrılarına da iyi geldiği biliniyor. l RAMAZAN ÇETİN DHA

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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