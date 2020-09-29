Müfredat genişledi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’nün ortak dersler bölümü kurulması teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kabul edildi. Okutulması zorunlu olan ve zorunlu olmayan ortak derslerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayacak ortak dersler bölümü, 2020-21 eğitim dönemi itibariyle faaliyete geçecek. Bu yıl proje geliştirme, gönüllülük çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, sürdürülebilir gelişme ve çevre yönetimi dersleri müfredata eklenecek.