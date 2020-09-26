Muğla Büyükşehir’in sağlıkçıları durmadı

Virüs salgınının başladığı Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Büyükşehir sağlık ekipleri bin 797 hastaya 10 bin 63 defa tıbbi bakım gerçekleştirdi. Ekipler 524 hastaya bin 581 defa genel bakım hizmeti, bin 138 kişiye 3 bin 110 defa hastaneye nakil hizmeti verdi.

Hizmetini başlatıldığı Temmuz 2014 tarihinden bu güne kadar ise 14 bin 706 hane ziyareti, 222 bin 806 tıbbi ve genel bakım hizmeti, 37 bin 624 defa hasta nakli yapıldı.