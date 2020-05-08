Muğla girişinde denetimler arttı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında, şehrin girişlerindeki uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Civelek, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Aydın-Yatağan kara yolundaki uygulama noktasını gezerek denetimleri yerinde inceledi.Vali Civelek, “Gelenlere şehirlerarası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor. Gözetim altında kalanların da ilgili kurumlar tarafından gerekli takipleri yapılıyor” diye konuştu. l MUĞLA AA