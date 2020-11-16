Muğla Kart’ta da HES kodu zorunlu

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle vaka ve can kaybı sayısındaki artış, yeni önlemleri de zorunlu kılıyor. Son olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan toplu taşımalarda HES kodu uygulaması Muğla’da uygulanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılan Muğla Kart ile HES sisteminin entegrasyon çalışmalarını tamamladı. Vatandaşlar, ‘hes.mugla.bel.tr’ sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. İşlemler, 30 Kasım’a kadar yapılabilecek. HES kodu tanımlı kartlarla ulaşım, 01 Aralık gününden itibaren başlayacak.