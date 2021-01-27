Muğla sağlık saçıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tohum merkezinde bulunan tohumlar, testten geçirildikten sonra halka dağıtılıyor.

895 adet tohumdan bugüne kadar çoğaltım ve doğrulama üretimi yapılan 453 adedinin analizlerinin yapıldığını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Ata tohumlarımız testlerden geçmeden halka dağıtımı yapılmıyor. Bulaşık olan tohumlar ise bir diğer laboratuvarımızda kriyoterapi işlemine tabi tutularak hastalıklardan arındırılıyor. Bu işlem sayesinde elde edilen sağlıklı fidelerden sağlıklı tohumlar alınıyor. Muğla’mızdan ülkemizin 81 iline yerel tohum göndererek farkındalık yarattık. Milli ekonominin temeli tarım için yerel, ata tohumlarımız çok önemli. Genetiği oynanmış değil atalarımızın tohumları ile üretim yapacak, sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacağız. Üreten köylümüzün tekrar milletin efendisi olacağı güne kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Örnek oldu

Yerel Tohum Merkezi Türkiye’ye de örnek oldu. Türkiye genelinde bir çok il ve ilçe belediyesi Muğla’yı örnek olarak tohum merkezi kurdu. Değişik il ve ilçelerdeki yerel tohum merkezlerinin kuruluşunda Muğla Büyükşehir ekipleri destek oldu.