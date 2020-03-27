Muğla teyakkuzda

Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi de il genelindeki önemlerini artırdı. Virüsün Türkiye’ye girmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar vatandaşların sağlığı için 15 farklı konuda tedbir aldı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, ilk yaptıkları çalışmaların başında belli sebeplerden dolayı suyu kesilen vatandaşların suyunu açmak ve borcu olanların da suyunu 2 ay boyunca kesmeyecekleri olduğunu söyledi. Hijyene önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Gürün, “Su fatura borcu olan konut abonelerine 2 ay süreyle su kesintisi uygulanmayacak. Şimdilik iki ay durumun gidişatına göre olası durumlarda da revize edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ücretsiz servis imkânı

Başkan Gürün, vatandaşların toplu olarak bulunduğu otogarlar, feribotlar, duraklar, limanlar, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçları, taksiler, vezneler, kamu kurum ve kuruluş binaları gibi noktalarda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Koronavirüsle ilgili en önemli mücadeleyi sağlık görevlerinin verdiğini belirten Başkan Gürün, “Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımız bire bir konunun içindeler bu süreçte de bizim onlara destek olabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. İlk görevimizi onların daha sağlıklı ortamda hastaneye ve evlerine ulaştırmak olduğunu tespit ettik. Hastane olan bütün ilçelerimizde bu sağlık çalışanlarımıza özel sadece onların olacağı ücretsiz servis çıkardık” diye konuştu.

Etkinlikler iptal

Belediyenin düzenleyeceği etkinliklerinde iptal edildiğini de kaydeden Gürün, “Gündüz bakımevleri boşaltıldı. Konser, tiyatro, sergi açılışları iptal. Bilgilendirme afişlerini mümkün olduğu kadar her yere yapıştırmaya çalıştık” dedi.

Toplu taşımada nakit kalkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya standart getirecek bir yeni uygulamayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda, toplu taşımada nakit kullanımının önüne geçecek elektronik ücretlendirme sistemi olan ‘MuğlaKart’ uygulaması, toplu taşımada tek seçenek olarak uygulamaya konuluyor. Vatandaşlar, toplu taşıma biniş ücretlerini MuğlaKart, temassız kredi ve banka kartları ve telefon uygulaması (android-NFC) ile ödeyebilecek. MuğlaKart, seyahat kartı ödeme kolaylığının yanında ücret dengesi, daha indirimli seyahat ve veri toplama analizleri gibi kolaylıklar sunuyor.