Muğla’da adım adım temizlik

Menteşe Kaymakamlığı koordinesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 13 kişilik ekip, 10 günde bin 600 poşet çöp topladı. İlk etapta 13 kişilik bir ekip, 2 aylık süreyle toplam 210 kilometrelik kara yolu ağı kenarı ve refüjlerinde temizlik çalışması yapacak. Projenin verimli olması halinde turizm cenneti Muğla’da yaz sezonu boyunca sürdürüleceği bildirildi.



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, “Bodrum, Marmaris, Yatağan, Muğla merkez olmak üzere toplamda 210 kilometrelik kara yolunun sağlı, sollu kenarlarını ve refüjlerini temizlemeye başladık. Günlük ortalama 160 poşet katı atık toplanıyor” dedi.



