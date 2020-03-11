Muğla’da başkanlar erteleme istedi

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen Muğla, Fethiye, Milas, Bodrum ve Marmaris oda başkanları, belediyeler tarafından belirlenen katı atık bedellerinin belirlenmesinde dengesizlikler olduğunu belirtti, uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesini istedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan ile bazı yönetim kurulu üyeleri atık su bedelleri ile evsel katı atık bedellerini değerlendirdi.