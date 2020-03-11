11.03.2020 - 00:02 |
Muğla’da başkanlar erteleme istedi
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen Muğla, Fethiye, Milas, Bodrum ve Marmaris oda başkanları, belediyeler tarafından belirlenen katı atık bedellerinin belirlenmesinde dengesizlikler olduğunu belirtti, uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesini istedi.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan ile bazı yönetim kurulu üyeleri atık su bedelleri ile evsel katı atık bedellerini değerlendirdi.
Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.