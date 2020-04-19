19.04.2020 - 00:00 |
Muğla’da ceza yağdı
Muğla’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alınan önlemler kapsamında gerçekleştirdiği kontrollerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 877 kişiye toplam 932 bin 668 lira ceza uygulandı. l DHA
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.