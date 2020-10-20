Muğlalı kadın okçular TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2020 faaliyet yılı takvimince düzenlenen 2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası’na, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin okçuları damga vurdu. Bayanlar Makaralı Yay’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayan Okçuluk Takımı’ndan Sevda Yaka, Hazal Burun ve Songül Lök Türkiye Şampiyonu oldu. 4 gün süren organizasyona 68 kulüpten 93’ü kadın 213 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir’in şampiyon olan kadın takımının yanı sıra Makaralı Yay Erkekler dalında mücadele eden yine Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney de Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sonuçlarla Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda etkili performanslarıyla göz doldurdu.