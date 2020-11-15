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    HaberlerEge Haberleri Muhammed Mert formayı kaptı
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    15.11.2020 - 00:00 |

    Muhammed Mert formayı kaptı

    Altınordu’da orta saha oyuncusu Muhammed Mert, son haftalarda takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.

    Muhammed Mert formayı kaptı

    Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 4 maçta görev alamayan gurbetçi futbolcu, iyileştikten sonra takımdaki yerini garantiledi. İlk kez 5. haftadaki Adanaspor deplasmanında ikinci yarının başında formasına kavuşan Muhammed, bir daha formayı bırakmadı. Daha sonra oynanan Altay ve Ümraniyespor (D) maçlarında ilk 11’de yer alıp ikinci yarılarda oyundan alınan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak kupadaki Fethiyespor ve ligdeki Yılport Samsunspor (D) müsabakalarında ise 90’ar dakika sahada kaldı.

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