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    HaberlerEge Haberleri Muhammed’e Samsun kancası
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    28.05.2020 - 00:00 |

    Muhammed’e Samsun kancası

    Altınordu’da orta saha oyuncusu Muhammed Mert’e 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğun en güçlü adayı Yılport Samsunspor’un talip olduğu iddia edildi.

    Muhammed’e Samsun kancası

    2. Lig’de bitime 6 hafta kala en yakın rakibinin 10 puan önünde zirvede yer alan Samsunspor’un gurbetçi orta saha oyuncusunun peşinde olduğu belirtildi. Samsun ekibini çalıştıran Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın Muhammed’i bir süredir takip ettiği ve yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü. Altınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Muhammed’in ciddi bir teklif gelmesi halinde yüksek bir bonservis ücretiyle satılmasına sıcak bakıyor.

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