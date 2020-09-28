Muhtarlar Masası’yla Muğla’da sorun yok

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında hayata geçirdiği, 444 48 01-8 numarası ile muhtarların doğrudan ulaşabildiği Muhtarlar Masası, bugüne kadar 55 bin 257 iş emri ve talebi çözüme kavuşturdu. Mahallelerinde vatandaşla yerel yönetimler arasında en önemli iletişim bağı olan muhtarlar, pandemi döneminde de 8 bin 62 talep için arayıp sorunların çözüme kavuşmasını sağladı. Marmaris Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak, Muhtarlar Masası hizmetinin büyük bir eksikliği ortadan kaldırdığını ve belediye ile muhtarlar arasında sağlam bir köprü olduğunu söyledi. Menteşe Akyer Mahalle Muhtarı Fatma Kurt ise pandemi sürecinde hayatın durduğunu ama Büyükşehir hizmetlerinin durmadığını söyledi. Seydikemer Seydiler Mahalle Muhtarı ve Dernek Başkanı Mehmet Güven de, “Muğla’nın en uzak ilçesi Seydikemer’e birçok hizmet geldi” dedi. Muhtarlar, Başkan Osman Gürün’e teşekkür etti.