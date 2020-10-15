Muhtarlara sunum

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 500 günlük görev süresinde gerçekleştirdiği hizmetleri ilçesinde görevli 30 mahalle muhtarıyla paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörü Özden Kaan ve meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada Başkan Kırgöz, Dikili’ye yapacakları projelerin müjdelerini de anlattı, “Muhtarlarımızla yakaladığımız uyumun geri dönüşümü kentimize olumlu yansıyor. Dikili’miz için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Kendilerine birlik ve beraberliklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.